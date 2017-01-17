Диего Коста вернулся к тренировкам с "Челси"

Нападающий "Челси" Диего Коста, который последние два дня тренировался отдельно от остальной команды, вернулся к занятиям с основным составом, сообщает Sky Sports.Решение о возвращении испанского футболиста в общую группу после медосмотра игрока было принято наставником "Челси" Антонио Конте.Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей команды, у которых возник конфликт с игроком.Также появилась информация, что футболист получил выгодное предложение от одного из китайских клубов. Конте в ответ заявил, что Коста тренируется индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта нет.