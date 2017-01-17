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Богдан Бутко получил перелом скуловой кости

Сегодня утром после трех дней втягивающей работы "Шахтер" провел самую продолжительную сессию на этих сборах, передаёт официальный сайт команды.

Почти два с половиной часа занятия на поле включали упражнения на пресс, различные вариации бега и двусторонние игры. Защитники и нападающие отдельно отрабатывали стандартные положения.

Не принимал участие в тренировке Богдан Бутко. Накануне в столкновении с партнером он получил перелом скуловой кости, и сегодня защитнику «горняков» предстоит операция. Восстановление займет две-три недели.
Теги: Бутко Шахтер
Вчера, 23:27
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№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 00:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
ДА НУУ НА К.Й.... А кто это ? Доложить Мудко , срочно. Парню злоровья.
Регистрация: 25.01.2016
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