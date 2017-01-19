"Челси" готов купить у "Атлетико" Феррейра-Карраско за 86 млн фунтов

"Челси" хочет приобрести у "Атлетико" хавбека Янника Феррейра-Карраско, сообщает Don Balon.Отмечается, что лондонцы готовы потратить на трансфер бельгийца £86 млн. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в £25,89 млн.Осенью 2016 года игрок сборной Бельгии продлил соглашение с мадридским клубом до 2022 года.В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 16 матчах Примеры, отметившись шестью забитыми голами.