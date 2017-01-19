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"Челси" готов купить у "Атлетико" Феррейра-Карраско за 86 млн фунтов

"Челси" хочет приобрести у "Атлетико" хавбека Янника Феррейра-Карраско, сообщает Don Balon.

Отмечается, что лондонцы готовы потратить на трансфер бельгийца £86 млн. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в £25,89 млн.

Осенью 2016 года игрок сборной Бельгии продлил соглашение с мадридским клубом до 2022 года.

В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 16 матчах Примеры, отметившись шестью забитыми голами.

"Газета.ру"
Теги: Челси Атлетико Карраско
Сегодня, 20:48
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(1)
№3 Написал: procop (Сегодня, 21:35) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А вообще за такое бабло, НА ХРЕНА! Тем более Челси.
Регистрация: 27.11.2016
№2 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 21:10) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
щедро. кули,народные деньги, мля ...
Регистрация: 8.09.2011
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Бешено...
Регистрация: 3.11.2016
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