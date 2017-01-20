Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент "Реала" хотел бы продать Роналду по окончании сезона-2018/19

Президент "Реала" Флорентино Перес рассчитывает продать нападающего Криштиану Роналду до того, как истечет срок контракта португальского футболиста, сообщает Don Balon.

Действующее соглашение 31-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Сообщается, что Перес хотел бы продать Роналду по окончании сезона-2018/19. Источник предполагает, что в 2019 году Криштиану переберется в Азию, где получит привлекательный контракт, а на закате карьеры поиграет в MLS.

Газета.ru
Теги: Реал Роналду
Сегодня, 09:54
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:05) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: S_Alien
Цитата: Eugene24
Страшно подумать сколько же предложат за Роналду или Месси китайцы..

В 34 не думаю, что сумма будет астрономической.

они своих то китайцев покупают за лямов 20 что ли....потому хрен их знает


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: S_Alien (Сегодня, 10:16) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Eugene24
Страшно подумать сколько же предложат за Роналду или Месси китайцы..

В 34 не думаю, что сумма будет астрономической.
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Страшно подумать сколько же предложат за Роналду или Месси китайцы..


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.