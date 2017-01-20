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Никола Калинич решил не уезжать в Китай

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич принял решение не переходить в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", предлагавший итальянцам за футболиста €40 млн, а самому игроку — €12 млн в год.

"Я остаюсь в "Фиорентине", это мое решение. Я хочу играть в Италии, в клубе, в котором я играю уже два года и в котором чувствую себя хорошо.

Было огромное давление по поводу моего перехода. Все меня подталкивали к переходу в китайский клуб, пресса как будто бы хотела избавиться от меня. Но этого не хотела "Фиорентина" и ее болельщики. Я остаюсь", — приводит слова футболиста Sportske Novosti.

"Газета.ру"
Теги: Фиорентина
Сегодня, 17:39
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