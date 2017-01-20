ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего советника экс-главы АФК Наджиба Чиракаля

Комитет ФИФА по этике пожизненно отстранил от футбольной деятельности бывшего советника экс-главы Азиатской конфедерации футбола Наджиба Чиракаля за коррупцию, сообщает пресс-служба организации.



В ходе расследования было установлено, что Чиракалем за время пребывания в должности были нарушены общие правила поведения, обязанности раскрытия информации о сотрудничествах и отчетностях, ему вменяют конфликт интересов, предоставление или получение подарков и других льгот, взяточничество и коррупцию.