Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего советника экс-главы АФК Наджиба Чиракаля

Комитет ФИФА по этике пожизненно отстранил от футбольной деятельности бывшего советника экс-главы Азиатской конфедерации футбола Наджиба Чиракаля за коррупцию, сообщает пресс-служба организации.

В ходе расследования было установлено, что Чиракалем за время пребывания в должности были нарушены общие правила поведения, обязанности раскрытия информации о сотрудничествах и отчетностях, ему вменяют конфликт интересов, предоставление или получение подарков и других льгот, взяточничество и коррупцию.
Сегодня, 18:07
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:17) #
  • -2
  •  (2)

Не того освободили надо Мутко освобождать причем от всех должностей и тут же давать пожизненный срок!
Регистрация: 11.04.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.