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Павел Чебану переизбран на пост президента Федерации футбола Молдавии

Павел Чебану переизбран на пост президента Федерации футбола Молдавии. Выборы состоялись в пятницу на конгрессе организации.

"Чебану был единственным кандидатом на этот пост, за него проголосовали 165 делегатов 15-го конгресса федерации", - сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Чебану руководит федерацией с февраля 1997 года, он четвертый ее президент и один из немногих руководителей в молдавском спорте, сумевших удержаться в такой должности более 20 лет. Вице-президентами ФФМ переизбраны Георге Кырлан, Михай Ангел, Руслан Берзой и Николае Санду. К ним присоединился Драгош Хынку, который впервые был избран на этот пост.
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