Капитана "Андерлехта" Дешахта оштрафовали за ставки против своей команды

Защитника бельгийского "Андерлехта" Оливье Дешахта оштрафовали на €100 тыс. за ставки против своей команды, информирует ESPN.Ставки размещались со счета Дешахта, который был открыт в 2008 году. Сам футболист утверждает, что ставки делал его брат Хавьер.Одна из ставок была сделана на поражение "Андерлехта" от "ПСЖ" в Лиге чемпионов сезона-2013/14. Тогда матч завершился со счетом 5:0 в пользу парижан, а сам Дешахт провел встречу на скамейке запасных.По итогам расследования было решено оштрафовать Дешахта и его брата на €100 тыс. каждого. Адвокаты футболиста уже заявили, что будут подавать апелляцию на данное решение, поскольку сумма штрафа непропорциональна доходам Дешахта.35-летний Оливье Дешахт выступает за "Андерлехт" с 2001 года.