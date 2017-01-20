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Капитана "Андерлехта" Дешахта оштрафовали за ставки против своей команды
Защитника бельгийского "Андерлехта" Оливье Дешахта оштрафовали на €100 тыс. за ставки против своей команды, информирует ESPN.
Ставки размещались со счета Дешахта, который был открыт в 2008 году. Сам футболист утверждает, что ставки делал его брат Хавьер.
Одна из ставок была сделана на поражение "Андерлехта" от "ПСЖ" в Лиге чемпионов сезона-2013/14. Тогда матч завершился со счетом 5:0 в пользу парижан, а сам Дешахт провел встречу на скамейке запасных.
По итогам расследования было решено оштрафовать Дешахта и его брата на €100 тыс. каждого. Адвокаты футболиста уже заявили, что будут подавать апелляцию на данное решение, поскольку сумма штрафа непропорциональна доходам Дешахта.
35-летний Оливье Дешахт выступает за "Андерлехт" с 2001 года.
"Газета.ру"
Ставки размещались со счета Дешахта, который был открыт в 2008 году. Сам футболист утверждает, что ставки делал его брат Хавьер.
Одна из ставок была сделана на поражение "Андерлехта" от "ПСЖ" в Лиге чемпионов сезона-2013/14. Тогда матч завершился со счетом 5:0 в пользу парижан, а сам Дешахт провел встречу на скамейке запасных.
По итогам расследования было решено оштрафовать Дешахта и его брата на €100 тыс. каждого. Адвокаты футболиста уже заявили, что будут подавать апелляцию на данное решение, поскольку сумма штрафа непропорциональна доходам Дешахта.
35-летний Оливье Дешахт выступает за "Андерлехт" с 2001 года.
"Газета.ру"
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