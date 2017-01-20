Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Джейк Ливермор стал игроком "Вест Бромвича"

"Вест Бромвич" объявил о заключении договора с хавбеком "Халл Сити" Джейком Ливермором.

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на 4,5 года, сообщается на официальном сайте "дроздов".

В текущем сезоне Ливермор провел за "Халл Сити" 21 матч в чемпионате Англии, забив один гол.

"Газета.ру"
Теги: Вест Бромвич Трансферы Халл Сити
Сегодня, 21:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.