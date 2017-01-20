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Джейк Ливермор стал игроком "Вест Бромвича"
"Вест Бромвич" объявил о заключении договора с хавбеком "Халл Сити" Джейком Ливермором.
Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на 4,5 года, сообщается на официальном сайте "дроздов".
В текущем сезоне Ливермор провел за "Халл Сити" 21 матч в чемпионате Англии, забив один гол.
"Газета.ру"
Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на 4,5 года, сообщается на официальном сайте "дроздов".
В текущем сезоне Ливермор провел за "Халл Сити" 21 матч в чемпионате Англии, забив один гол.
"Газета.ру"
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