Джейк Ливермор стал игроком "Вест Бромвича"

"Вест Бромвич" объявил о заключении договора с хавбеком "Халл Сити" Джейком Ливермором.Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на 4,5 года, сообщается на официальном сайте "дроздов".В текущем сезоне Ливермор провел за "Халл Сити" 21 матч в чемпионате Англии, забив один гол.