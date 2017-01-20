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Херард Пике: я очень импульсивен и стараюсь избегать шаблонов
Защитник "Барселоны" Херард Пике рассказал о себе и своем характере применительно к футбольной жизни.
"Я очень импульсивен и стараюсь избегать шаблонов. Конечно, общество хочет, чтобы мы все вели себя одинаково и не выходили за определенные рамки, но мне до этого нет дела. Я люблю выражать свои чувства - делаю так, как считаю нужным, и очень этому рад.
Если остановиться и начать думать, чего ты уже добился, то это приведет к расслабленности, и ты начнешь проигрывать. Я не думаю о своих достижениях. Займусь этим, когда завершу карьеру, ведь к этому моменту у меня будет множество отличных воспоминаний.
Это большая ответственность - выиграть столько трофеев, как я и мои команды. Дело в том, что болельщики всегда будут ждать новых и новых побед", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
"Я очень импульсивен и стараюсь избегать шаблонов. Конечно, общество хочет, чтобы мы все вели себя одинаково и не выходили за определенные рамки, но мне до этого нет дела. Я люблю выражать свои чувства - делаю так, как считаю нужным, и очень этому рад.
Если остановиться и начать думать, чего ты уже добился, то это приведет к расслабленности, и ты начнешь проигрывать. Я не думаю о своих достижениях. Займусь этим, когда завершу карьеру, ведь к этому моменту у меня будет множество отличных воспоминаний.
Это большая ответственность - выиграть столько трофеев, как я и мои команды. Дело в том, что болельщики всегда будут ждать новых и новых побед", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
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