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Херард Пике: я очень импульсивен и стараюсь избегать шаблонов

Защитник "Барселоны" Херард Пике рассказал о себе и своем характере применительно к футбольной жизни.

"Я очень импульсивен и стараюсь избегать шаблонов. Конечно, общество хочет, чтобы мы все вели себя одинаково и не выходили за определенные рамки, но мне до этого нет дела. Я люблю выражать свои чувства - делаю так, как считаю нужным, и очень этому рад.

Если остановиться и начать думать, чего ты уже добился, то это приведет к расслабленности, и ты начнешь проигрывать. Я не думаю о своих достижениях. Займусь этим, когда завершу карьеру, ведь к этому моменту у меня будет множество отличных воспоминаний.

Это большая ответственность - выиграть столько трофеев, как я и мои команды. Дело в том, что болельщики всегда будут ждать новых и новых побед", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
Теги: Пике Барселона
Сегодня, 21:36
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