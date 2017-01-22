Пеле поздравил нападающего Уэйна Руни с рекордом "МЮ"

Легенда бразильского футбола Пеле поздравил нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни с рекордом.Напомним, 31-летний англичанин в матче 22-го тура премьер-лиги со "Стоук Сити" (1:1) забил свой 250-й гол за клуб и стал лучшим бомбардиром в истории "МЮ", побив рекорд Бобби Чарльтона."Поздравляю Уэйна Руни. Это невероятный талант и прекрасный представитель своего клуба и страны", - написал Пеле в Твиттере.