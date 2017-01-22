Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Пеле поздравил нападающего Уэйна Руни с рекордом "МЮ"

Легенда бразильского футбола Пеле поздравил нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни с рекордом.

Напомним, 31-летний англичанин в матче 22-го тура премьер-лиги со "Стоук Сити" (1:1) забил свой 250-й гол за клуб и стал лучшим бомбардиром в истории "МЮ", побив рекорд Бобби Чарльтона.

"Поздравляю Уэйна Руни. Это невероятный талант и прекрасный представитель своего клуба и страны", - написал Пеле в Твиттере.

СЭ
Теги: Руни Манчестер Юнайтед Пеле
Сегодня, 03:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.