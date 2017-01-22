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Выжившие футболисты "Шапекоэнсе" показали болельщикам трофей Южноамериканского кубка
Перед товарищеским матчем "Шапекоэнсе" против "Палмейраса" (2:2) три выживших в авиакатастрофе игрока бразильского клуба — Нето, Джексон Фольманн и Алан Рушел — вынесли на поле перед заполненным стадионом трофей Южноамериканского кубка. Болельщики устроили футболистам овации, сообщает Associated Press. Матч против "Палмейраса" стал для "Шапекоэнсе" первым после крушения самолёта в Колумбии.
Южноамериканский кубок должен был быть разыгран между "Шапекоэнсе" и "Атлетико Насьоналем", но игра не состоялась, поскольку 29 ноября прошлого года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине, погиб 71 человек. "Атлетико Насьональ" предложил объявить победителем турнира "Шапекоэнсе", что и было сделано.
"Газета.ру"
Южноамериканский кубок должен был быть разыгран между "Шапекоэнсе" и "Атлетико Насьоналем", но игра не состоялась, поскольку 29 ноября прошлого года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине, погиб 71 человек. "Атлетико Насьональ" предложил объявить победителем турнира "Шапекоэнсе", что и было сделано.
"Газета.ру"
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