Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент Мино Райола требует для Доннаруммы зарплату 10 млн евро в год

Агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола намерен добиться существенного повышения зарплаты для своего клиента.

Райола хочет, чтобы 17-летнему голкиперу был предложен контракт на 4 года с зарплатой 10 миллионов евро в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

При этом агент футболиста не намерен заключать сделку до того, как станут известны планы новых владельцев "россонери" из Китая.

Действующее соглашение Доннаруммы с "Миланом", подписанное в 2015 году, рассчитано до лета 2018-го.


Sports.ru
Теги: Райола Доннарумма Милан
Сегодня, 13:18
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 14:00) #
  • +1
  •  (1)

просите больше и получите столько сколько хотите, а насчет узнать планы владельцев из китая то это вполне нормальное желание
Регистрация: 31.07.2010
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.