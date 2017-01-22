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Агент Мино Райола требует для Доннаруммы зарплату 10 млн евро в год
Агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола намерен добиться существенного повышения зарплаты для своего клиента.
Райола хочет, чтобы 17-летнему голкиперу был предложен контракт на 4 года с зарплатой 10 миллионов евро в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
При этом агент футболиста не намерен заключать сделку до того, как станут известны планы новых владельцев "россонери" из Китая.
Действующее соглашение Доннаруммы с "Миланом", подписанное в 2015 году, рассчитано до лета 2018-го.
Sports.ru
Райола хочет, чтобы 17-летнему голкиперу был предложен контракт на 4 года с зарплатой 10 миллионов евро в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
При этом агент футболиста не намерен заключать сделку до того, как станут известны планы новых владельцев "россонери" из Китая.
Действующее соглашение Доннаруммы с "Миланом", подписанное в 2015 году, рассчитано до лета 2018-го.
Sports.ru
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