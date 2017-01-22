Игуаин стал первым игроком "Ювентуса" с 2005 года, отличившимся в пяти матчах Серии А подряд

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин отличился на 16-й минуте в матче 21-го тура Серии А против "Лацио", забив гол в пятом матче Серии А подряд.Предыдущим игроком "Юве", которому удалось добиться такой продолжительной результативной серии, был Давид Трезеге, забивавший в 2005 году в девяти встречах итальянского чемпионата кряду.