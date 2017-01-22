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Эдинсон Кавани первым в сезоне забил 20 мячей в топ-5 европейских лиг

"ПСЖ" победил "Нант" в матче 21-го тура французской Лиги 1. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Форвард парижан Эдинсон Кавани оформил дубль и стал первым игроком в нынешнем сезоне, забившим 20 голов в топ-5 европейских национальных чемпионатов. Кавани опережает идущего вторым в списке лучших бомбардиров Лиги 1 Александра Ляказетта (15) на 5 мячей.

Лучшие бомбардиры АПЛ Златан Ибрагимович, Алексис Санчес и Диего Коста забили по 14 мячей. В Примере лидируют Луис Суарес и Лионель Месси, также отличившиеся по 14 раз.

Гонку бомбардиров Бундеслиги возглавляет Пьер-Эмерик Обамейянг с 16 голами, в Серии А больше всех на сегодня забил Мауро Икарди (15).

"Газета.ру"
Теги: Кавани ПСЖ
Сегодня, 20:10
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(0)
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
а как его чморили в начале сезона... столько моментов порол своей деревянностью
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 20:30) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А в чемпионате Росси дзюба грызет семечки - некогда ему на мелочи распыляться..
Регистрация: 7.06.2016
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