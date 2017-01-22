Эдинсон Кавани первым в сезоне забил 20 мячей в топ-5 европейских лиг

"ПСЖ" победил "Нант" в матче 21-го тура французской Лиги 1. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.Форвард парижан Эдинсон Кавани оформил дубль и стал первым игроком в нынешнем сезоне, забившим 20 голов в топ-5 европейских национальных чемпионатов. Кавани опережает идущего вторым в списке лучших бомбардиров Лиги 1 Александра Ляказетта (15) на 5 мячей.Лучшие бомбардиры АПЛ Златан Ибрагимович, Алексис Санчес и Диего Коста забили по 14 мячей. В Примере лидируют Луис Суарес и Лионель Месси, также отличившиеся по 14 раз.Гонку бомбардиров Бундеслиги возглавляет Пьер-Эмерик Обамейянг с 16 голами, в Серии А больше всех на сегодня забил Мауро Икарди (15).