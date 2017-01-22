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Арсен Венгер: я не видел никакого пенальти, но я должен заткнуться

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу над "Бернли" в матче 22-го тура АПЛ со счетом 2:1.

"Мы все-таки вырвали победу, но, конечно, это было очень трудно. Мы не могли забить второй мяч, долго играли вдесятером, но все же получили три очка, которые так хотели заполучить. "Бернли" — хорошо организованная команда, они играют просто, но эффективно. Это был невероятный бой.

Что касается моего удаления, то я не видел там никакого пенальти, но я должен заткнуться. Хочу извиниться за свое поведение, пусть на тот момент я и был на эмоциях", — передает слова Венгера "Газета.ру" со ссылкой на BBC Sport.
Теги: Венгер Арсенал Бернли
Сегодня, 21:22
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