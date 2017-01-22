Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Халл Сити" отказался продать полузащитника Снодграсса "Мидлсбро"

"Халл Сити" отказался продавать полузащитника Роберта Снодграсса в "Мидлсбро". Новичок АПЛ предложил за 29-летнего футболиста £ 8 млн (€9,3 млн), но получили отказ, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «тигры» гарантировано получили бы £ 6 млн за переход шотландца, а еще £ 2 млн предусматривались в качестве бонусов.

В текущем сезоне Снодграсс провел в составе "Халла" 20 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился семью голами и тремя голевыми передачами. Контракт шотландца с действует до лета 2018 года.

"Газета.ру"
Теги: Мидлсбро Халл Сити Трансферы
Сегодня, 21:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.