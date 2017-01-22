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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (32)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
"Халл Сити" отказался продать полузащитника Снодграсса "Мидлсбро"
"Халл Сити" отказался продавать полузащитника Роберта Снодграсса в "Мидлсбро". Новичок АПЛ предложил за 29-летнего футболиста £ 8 млн (€9,3 млн), но получили отказ, сообщает Sky Sports.
По данным источника, «тигры» гарантировано получили бы £ 6 млн за переход шотландца, а еще £ 2 млн предусматривались в качестве бонусов.
В текущем сезоне Снодграсс провел в составе "Халла" 20 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился семью голами и тремя голевыми передачами. Контракт шотландца с действует до лета 2018 года.
"Газета.ру"
По данным источника, «тигры» гарантировано получили бы £ 6 млн за переход шотландца, а еще £ 2 млн предусматривались в качестве бонусов.
В текущем сезоне Снодграсс провел в составе "Халла" 20 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился семью голами и тремя голевыми передачами. Контракт шотландца с действует до лета 2018 года.
"Газета.ру"
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