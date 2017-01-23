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Луис Энрике: с "Эйбаром" в целом провели хороший матч

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике дал оценку игре чемпионата Испании против "Эйбара" (4:0).

"Доволен командой. Хорошие результаты идут на пользу, футболисты обретают уверенность, но наша игра еще далека от идеала, от той, которая поможет нам достичь своих целей.

Первые 20-25 минут мы ничего не могли поделать с прессингом "Эйбара". В целом провели хороший матч, но и сопернику нужно отдать должное.

После ужасной травмы Бускетса хорошая новость в том, что она оказалась не столь серьезной. Отсутствие Серджи – большая проблема, но мы справимся, найдем решение", – сказал Энрике.

Sports.ru
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 09:28
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