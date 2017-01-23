Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:33
Сердар Таски: думаю, весной мы начнем переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте (2)
Сердар Таски: думаю, весной мы начнем переговоры с руководством "Спартака" о новом контракте (2)
Вчера 23:19
Эрик Бикфалви и Максим Бордачев покинут "Томь"
Эрик Бикфалви и Максим Бордачев покинут "Томь"
Вчера 23:08
Анджело Огбонна больше не сыграет в этом сезоне
Анджело Огбонна больше не сыграет в этом сезоне
Вчера 22:53
"Спартак" интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом (74)
"Спартак" интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом (74)
Вчера 22:50
"Реал Сосьедад" переиграл "Сельту"
"Реал Сосьедад" переиграл "Сельту"
Вчера 21:33
"Челси" без труда обыграл "Халл Сити" (1)
"Челси" без труда обыграл "Халл Сити" (1)
Вчера 21:29
Жоау Мариу: это был очень важный матч для нас
Жоау Мариу: это был очень важный матч для нас
Вчера 21:08
"Реал" на месяц потерял Марсело и Модрича
"Реал" на месяц потерял Марсело и Модрича
Вчера 20:55
"Сент-Этьен" переиграл "Анже"
"Сент-Этьен" переиграл "Анже"
Вчера 20:20
Шкодран Мустафи: "Арсенал" всегда верит в себя
Шкодран Мустафи: "Арсенал" всегда верит в себя
Вчера 20:15
Клаудио Раньери: возможно, игроки не поняли моей задумки (3)
Клаудио Раньери: возможно, игроки не поняли моей задумки (3)
Луис Энрике: с "Эйбаром" в целом провели хороший матч
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике дал оценку игре чемпионата Испании против "Эйбара" (4:0).
"Доволен командой. Хорошие результаты идут на пользу, футболисты обретают уверенность, но наша игра еще далека от идеала, от той, которая поможет нам достичь своих целей.
Первые 20-25 минут мы ничего не могли поделать с прессингом "Эйбара". В целом провели хороший матч, но и сопернику нужно отдать должное.
После ужасной травмы Бускетса хорошая новость в том, что она оказалась не столь серьезной. Отсутствие Серджи – большая проблема, но мы справимся, найдем решение", – сказал Энрике.
Sports.ru
"Доволен командой. Хорошие результаты идут на пользу, футболисты обретают уверенность, но наша игра еще далека от идеала, от той, которая поможет нам достичь своих целей.
Первые 20-25 минут мы ничего не могли поделать с прессингом "Эйбара". В целом провели хороший матч, но и сопернику нужно отдать должное.
После ужасной травмы Бускетса хорошая новость в том, что она оказалась не столь серьезной. Отсутствие Серджи – большая проблема, но мы справимся, найдем решение", – сказал Энрике.
Sports.ru
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.