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Диего Симеоне: я доволен, так как "Атлетико" прогрессирует

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал гостевую ничью с "Атлетиком" из Бильбао в матче 19-го тура чемпионата Испании.

"Я доволен, так как "Атлетико" прогрессирует с каждой игрой - у нас появляется больше шансов для соответствующих результатов. Думаю, что первые 30 минут и концовка матча оказались для нас очень удачными. В первом круге национального первенства мы выступали нестабильно", - приводит слова Симеоне "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 11:29
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