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В организации договорных матчей в Белорусси обвиняют 15 человек

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела по обвинению ряда лиц в организации договорных футбольных матчей, которое в ближайшее время будет передано для рассмотрения в суд. Обвиняются 15 человек, сообщили в СК республики.

"В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. В установленные законом сроки планируется передача дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд", - проинформировали ТАСС в следственном ведомстве.

Там напомнили, что всего по уголовному делу проходит 20 человек, в отношении пяти из них производство по делу прекращено "в связи с деятельным раскаянием". Следствием было установлено, что граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд высшей и первой лиг чемпионата Белоруссии для того, чтобы те повлияли на результат. "В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода", - отметили в комитете. Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

В соответствии с Уголовным кодексом, максимальная санкция статьи "подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов" предусматривает четыре года лишения свободы
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№1 Написал: Vova (Сегодня, 17:23) #
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Регистрация: 23.01.2017
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