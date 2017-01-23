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В организации договорных матчей в Белорусси обвиняют 15 человек
Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела по обвинению ряда лиц в организации договорных футбольных матчей, которое в ближайшее время будет передано для рассмотрения в суд. Обвиняются 15 человек, сообщили в СК республики.
"В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. В установленные законом сроки планируется передача дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд", - проинформировали ТАСС в следственном ведомстве.
Там напомнили, что всего по уголовному делу проходит 20 человек, в отношении пяти из них производство по делу прекращено "в связи с деятельным раскаянием". Следствием было установлено, что граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд высшей и первой лиг чемпионата Белоруссии для того, чтобы те повлияли на результат. "В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода", - отметили в комитете. Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.
В соответствии с Уголовным кодексом, максимальная санкция статьи "подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов" предусматривает четыре года лишения свободы
"В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. В установленные законом сроки планируется передача дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд", - проинформировали ТАСС в следственном ведомстве.
Там напомнили, что всего по уголовному делу проходит 20 человек, в отношении пяти из них производство по делу прекращено "в связи с деятельным раскаянием". Следствием было установлено, что граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд высшей и первой лиг чемпионата Белоруссии для того, чтобы те повлияли на результат. "В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода", - отметили в комитете. Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.
В соответствии с Уголовным кодексом, максимальная санкция статьи "подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов" предусматривает четыре года лишения свободы
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