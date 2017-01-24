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"Шахтёр" официально презентовал Бланко Лещука
Состоялась официальная презентация Густаво Бланко Лещука в качестве игрока "Шахтера", сообщает официальный сайт клуба.
Футболку с 99-м номером аргентинскому нападающему вручил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.
"Я считаю, что Бланко Лещук – это открытие нынешнего сезона в чемпионате Украины. Мы за ним начали следить, как только он попал в "Карпаты". Во львовской команде Густаво раскрылся, и мы должны быть благодарны "Карпатам" за то, что они нашли такого футболиста. Признаться, переговоры с львовянами были сложными и долгими, но в итоге все прошло на высшем уровне и мы заключили контракт с нападающим", - сказал Палкин.
Футболку с 99-м номером аргентинскому нападающему вручил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.
"Я считаю, что Бланко Лещук – это открытие нынешнего сезона в чемпионате Украины. Мы за ним начали следить, как только он попал в "Карпаты". Во львовской команде Густаво раскрылся, и мы должны быть благодарны "Карпатам" за то, что они нашли такого футболиста. Признаться, переговоры с львовянами были сложными и долгими, но в итоге все прошло на высшем уровне и мы заключили контракт с нападающим", - сказал Палкин.
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