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Бланко Лещук: хочу превзойти Луиса Адриано по количеству забитых мячей
Новичок "Шахтера" Бланко Лещук впервые ответил на вопросы клубной пресс-службы в качестве игрока команды.
"Я очень счастлив быть здесь и благодарен всем, кто работает в клубе. А все, что я хочу сказать, наверное, скажу на поле. Это моя задача. Изначально, когда я сюда приехал, мне нравилось интенсивно тренироваться, чтобы со временем перейти в клуб более высокого уровня. Сейчас я намерен сделать все возможное, чтобы помочь "Шахтеру". Хочу превзойти Луиса Адриано по количеству забитых мячей. На тренировках во время сбора я уже успел понять, что игра «Шахтера» отличается от моего предыдущего клуба. Повторюсь, с каждым днем я все лучше понимаю, что от нас требует главный тренер. Действительно, это серьезное изменение, есть большая разница. Понимаю, что передо мной стоит сложная задача и следует приложить усилия. Однако, как говорится, нет ничего невозможного. Буду стараться показать самые лучшие результаты", – цитирует игрока официальный сайт клуба.
"Я очень счастлив быть здесь и благодарен всем, кто работает в клубе. А все, что я хочу сказать, наверное, скажу на поле. Это моя задача. Изначально, когда я сюда приехал, мне нравилось интенсивно тренироваться, чтобы со временем перейти в клуб более высокого уровня. Сейчас я намерен сделать все возможное, чтобы помочь "Шахтеру". Хочу превзойти Луиса Адриано по количеству забитых мячей. На тренировках во время сбора я уже успел понять, что игра «Шахтера» отличается от моего предыдущего клуба. Повторюсь, с каждым днем я все лучше понимаю, что от нас требует главный тренер. Действительно, это серьезное изменение, есть большая разница. Понимаю, что передо мной стоит сложная задача и следует приложить усилия. Однако, как говорится, нет ничего невозможного. Буду стараться показать самые лучшие результаты", – цитирует игрока официальный сайт клуба.
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