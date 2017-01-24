Джексон Мартинес может уйти из "Гуанчжоу Эвергранд"

Форвард китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Джексон Мартинес в скором времени может уйти из клуба, передает Globoesporte.



Главный тренер команды Луис Фелипе Сколари не стал включать колумбийца в заявку на азиатскую Лигу чемпионов. С новым лимитом на легионеров в Китае в "Гуанчжоу" теперь четыре иностранных футболиста, и с одним из них команде придётся расстаться.