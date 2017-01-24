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Деулофеу может дебютировать за "Милан" в матче Кубка Италии с "Ювентусом"
Полузащитник Жерар Деулофеу может дебютировать за "Милан" в матче с "Ювентусом", который пройдет 25 января в рамках 1/4 финала Кубка Италии.
"Деулофеу — футболист, которого я очень хорошо знаю, потому что я следил за ним в течение некоторого времени. У него большой талант, но он не проявил его пока в полной мере. Одна из моих задач будет понять, почему. Мы подписали с ним контракт, чтобы использовать его на поле. Посмотрим, в каком он физическом состоянии, но, скорее всего, возьмем его на выездную игру с "Ювентусом", — приводит слова главного тренера миланцев Винченцо Монтеллы Football Italia.
"Газета.ру"
"Деулофеу — футболист, которого я очень хорошо знаю, потому что я следил за ним в течение некоторого времени. У него большой талант, но он не проявил его пока в полной мере. Одна из моих задач будет понять, почему. Мы подписали с ним контракт, чтобы использовать его на поле. Посмотрим, в каком он физическом состоянии, но, скорее всего, возьмем его на выездную игру с "Ювентусом", — приводит слова главного тренера миланцев Винченцо Монтеллы Football Italia.
"Газета.ру"
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