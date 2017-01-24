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Криштиану Роналду сыграет против "Сельты" в ответном матче Кубка Испании

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который до настоящего момента занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале, окончательно восстановился после травмы и сможет принять участие в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании против "Сельты" 25 января.

По информации AS, Роналду на предматчевой тренировке работал в общей группе.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал Сельта
Сегодня, 19:23
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