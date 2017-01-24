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Адриан Рамос на правах аренды будет играть в "Гранаде"

Колумбийский форвард Адриан Рамос на правах аренды будет играть до конца сезона в "Гранаде", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный сайт испанской команды.

За «шмелей» в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Рамос отыграл семь матчей и дважды сумел отличиться. Ранее 31-летним нападающим интересовались клубы из Китая.

"Гранада" одержала всего одну победу в этом сезоне Примеры и занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.
Теги: Гранада Боруссия Д Трансферы
Сегодня, 22:26
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