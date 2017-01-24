Дарио Срна: легко выбрал остаться в "Шахтере" вместо перехода в "Барселону"

Капитан украинского "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал свой возможный переход в "Барселону"."Эта история уже завершена. Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с "Барселоной", но мне было легко принять решение остаться. Я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в "Шахтере".Сейчас нам осталось совсем чуть-чуть до победы в чемпионате. Для меня и команды на данный момент это главная цель. И, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы", — передает слова Срны официальный сайт "Шахтера".