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Дарио Срна: легко выбрал остаться в "Шахтере" вместо перехода в "Барселону"

Капитан украинского "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал свой возможный переход в "Барселону".

"Эта история уже завершена. Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с "Барселоной", но мне было легко принять решение остаться. Я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в "Шахтере".

Сейчас нам осталось совсем чуть-чуть до победы в чемпионате. Для меня и команды на данный момент это главная цель. И, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы", — передает слова Срны официальный сайт "Шахтера".

"Газета.ру"
Теги: Срна Шахтер Барселона
Вчера, 23:29
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:08) #
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Они там все пистаполы, вирус на "незалежной"..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:32) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
а зачем тогда начинать переговоры? ты прямо как Порошенко заговорил
Регистрация: 17.05.2013
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