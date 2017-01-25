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Зинедин Зидан: такое впечатление, что «Реал» идёт на последнем месте

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан уточнил, что команда в настоящее время не испытывает проблем с функциональным состоянием. Французский специалист сказал это в преддверии ответного матча четвертьфинала Кубка Испании с «Сельтой». В первом матче на своём поле «сливочные» проиграли со счётом 1:2.

- Думаю, что с физической подготовкой у нас всё в порядке. Но когда я слышу задаваемые мне вопросы, то такое впечатление, что «Реал» идёт на последнем месте и борется за выживание. Я сам не испытываю беспокойства, а у футболистов соответствующее настроение, — цитирует Зидана Marca.

Источник: Чемпионат.com
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 08:45
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