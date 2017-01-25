Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гуэдеш находится в шаге от перехода в «ПСЖ». Футболист уже прибыл в Париж, где должен пройти медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба парижан. Если 20-летний форвард успешно пройдёт все тесты, то подпишет контракт, однако детали трансфера не разглашаются.Интерес к Гуэдешу ранее проявлял «Манчестер Юнайтед». Оценивается нападающий в € 9 млн.В нынешнем сезоне Гонсалу принял участие в 16 матчах чемпионата Португалии (14 в основном составе) и забил 2 гола.