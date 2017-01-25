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Филиппе Коутиньо продлил контракт с "Ливерпулем"

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продлил контракт. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба. На официальном сайте «Ливерпуля» говорится о подписании долгосрочного соглашения, однако детали договора не разглашаются.

По данным британской прессы, контракт с 24-летнего хавбека рассчитан до 2022 года. В силу новый договор вступит 1 июля 2017 года.

В «Ливерпуле» бразильский футболист играет на протяжении четырёх лет, куда в январе 2013 года перебрался из «Интера».

Чемпионат
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 12:19
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№1 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 12:24) #
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Регистрация: 3.04.2013
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