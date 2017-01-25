Филиппе Коутиньо продлил контракт с "Ливерпулем"

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо продлил контракт. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба. На официальном сайте «Ливерпуля» говорится о подписании долгосрочного соглашения, однако детали договора не разглашаются.По данным британской прессы, контракт с 24-летнего хавбека рассчитан до 2022 года. В силу новый договор вступит 1 июля 2017 года.В «Ливерпуле» бразильский футболист играет на протяжении четырёх лет, куда в январе 2013 года перебрался из «Интера».