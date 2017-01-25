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Агент Эвра договаривается о переходе своего клиента из "Ювентуса" в "Марсель"

Агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра прибыл в Марсель, чтобы уладить детали контракта своего клиента с одноимённым клубом. Как сообщает RMC, «Ювентус» уже дал согласие на то, чтобы 35-летний игрок покинул клуб бесплатно в этом месяце, а «Марсель» надеется завершить сделку в течение ближайших 24 часов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии француз провёл шесть матчей. Контракт Эвра со «старой синьорой» истекает летом этого года.

Ранее сообщалось, что Эвра интересуются «Шальке», «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Валенсия».

Чемпионат
Теги: Эвра Ювентус Марсель
Сегодня, 14:30
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№2 Написал: Close M. city (Сегодня, 15:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ранее сообщалось, что Эвра интересуются «Шальке», «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Валенсия».

Поэтому МЮ его продал, наверное, чтобы потом заинтересоваться опять. Это вам не Погба) Манюнайтеду Эвра не нужен уже как лет 5.


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№1 Написал: Vados (Сегодня, 14:41) #
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online

Странно что он Юве не нужен smirk
Регистрация: 1.12.2016
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