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Пепе подпишет контракт с "Хэбэй Чайна Форчун" с зарплатой 15 млн евро в год

Защитник «Реала» Пепе близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Китае.

Как сообщает Marca со ссылкой на передачу El Partizado de COPE, португалец по истечении срока контракта с «Реалом» предстоящим летом подпишет соглашение с «Хэбэй Чайна Форчун». Китайцы предлагают ему зарплату 15 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Пепе продлит контракт с «Реалом».

Sports.ru
Теги: Пепе
Сегодня, 14:45
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:15) #
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weary
Регистрация: 9.09.2016
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