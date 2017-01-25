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Роберт Левандовски: переход в "Барселону" или "Реал" не станет для меня профессиональным ростом

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о продлении контракта и своем возможном трансфере в испанскую примеру.

«Бавария» — это один из лучших в мире клубов, который находится на одном уровне с «Барселоной» и «Реалом». Переход в один из этих клубов не станет для меня профессиональным ростом. Все титулы можно выиграть и с «Баварией». Кроме того, я очень комфортно чувствую себя в Мюнхене», — сказал Левандовски.

В этом сезоне Роберт Левандовски принял участие в 17 матчах бундеслиги и забил 14 голов.

Sports.ru
Теги: Левандовски Барселона Реал
Сегодня, 15:07
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4
(0)
№4 Написал: Nister Ульяновск (Сегодня, 15:56) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я думаю, что ему и не нужно менять клуб. Даже не клуб, а лигу! Испания , как и Англия, думаю, не для него...
Регистрация: 27.04.2016
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:35) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Хоть кто-то из футболистов мыслит здраво.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Close M. city (Сегодня, 15:29) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А Китай станет? А?))


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№1 Написал: VanDerFred Далеко (Сегодня, 15:13) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ: ПЕРЕХОД В "БАРСЕЛОНУ" ИЛИ "РЕАЛ" НЕ СТАНЕТ ДЛЯ МЕНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РОСТОМ


то ли дело зенит.


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Пока мы едины - мы непобедимы.
Регистрация: 17.09.2012
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