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Криштиану Роналду: у меня нормальные отношения с Месси

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду заявил, что его нельзя сравнивать с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, а также отметил, что не испытывает неприязни по отношению к аргентинцу.

"Люди постоянно нас сравнивают, это нормально. Сравнивают даже наших детей: когда родились, кто быстрее, умнее… Таков этот бизнес. Но мне кажется, что нас нельзя сравнивать, потому что Криштиану Роналду — это Криштиану Роналду, а Месси — это Месси. Мы являемся прекрасными футболистами, индивидуальные награды и трофеи с нашими командами это доказывают.

Аргентинец пытается сделать лучшее для своего клуба, а я — для своего. Мы являемся соперниками, поскольку выступаем за конкурирующие между собой коллективы, но друг к другу мы относимся с уважением.

У меня нормальные отношения с Месси. И я не люблю сравнения, это не про меня. Мы отличаемся. Два разных человека, которые делают свою работу", — приводит слова португальца "Газета.ру" со ссылкой на Marca .
Теги: Роналду Месси
Сегодня, 20:19
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