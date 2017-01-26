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Стала известна дата свадьбы Месси с Рокуццо

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси определился с датой бракосочетания. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Футболист намерен узаконить свои отношения с Антонеллой Рокуццо.

По информации испанских СМИ, Месси и Рокуццо сыграют свадьбу 24 июня, в день, когда Лео исполнится 30 лет. Бракосочетание состоится в их родном городе Росарио. Ожидается, что на празднике будут присутствовать около 700 гостей.
Теги: Месси
Сегодня, 18:29
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№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:14) #
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А шоумена Дзюбу позвали или там будут только футболисты!? smirk
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 18:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Алания»
joy joy joy
Краем глаза увидел тему и подумал, наконец-то они объединяются с Роналду и прекращают ревность друг к другу... wink
Регистрация: 3.05.2015
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