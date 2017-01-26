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Стала известна дата свадьбы Месси с Рокуццо
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси определился с датой бракосочетания. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Футболист намерен узаконить свои отношения с Антонеллой Рокуццо.
По информации испанских СМИ, Месси и Рокуццо сыграют свадьбу 24 июня, в день, когда Лео исполнится 30 лет. Бракосочетание состоится в их родном городе Росарио. Ожидается, что на празднике будут присутствовать около 700 гостей.
По информации испанских СМИ, Месси и Рокуццо сыграют свадьбу 24 июня, в день, когда Лео исполнится 30 лет. Бракосочетание состоится в их родном городе Росарио. Ожидается, что на празднике будут присутствовать около 700 гостей.
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