Стала известна дата свадьбы Месси с Рокуццо

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси определился с датой бракосочетания. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Футболист намерен узаконить свои отношения с Антонеллой Рокуццо.



По информации испанских СМИ, Месси и Рокуццо сыграют свадьбу 24 июня, в день, когда Лео исполнится 30 лет. Бракосочетание состоится в их родном городе Росарио. Ожидается, что на празднике будут присутствовать около 700 гостей.