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Дмитрий Тарасов приступил к тренировкам в общей группе
[spoiler]"Локомотив" провел первую тренировку на втором испанском сборе. Как сообщает официальный сайт клуба, спустя четыре месяца и десять дней после проведения операции на колене в общей группе тренировался полузащитник Дмитрий Тарасов.
В паузе между первым и вторым сборами Тарасов прошел обследование в римской клинике «Вилла Стюарт». Лечащий хирург высоко оценил работу физиотерапевтов и врачей "Локомотива". Колено в рабочем состоянии, сам Дмитрий постепенно набирает форму, поэтому возможно его участие в одном из контрольных матчей уже в ходе текущего сбора.
В паузе между первым и вторым сборами Тарасов прошел обследование в римской клинике «Вилла Стюарт». Лечащий хирург высоко оценил работу физиотерапевтов и врачей "Локомотива". Колено в рабочем состоянии, сам Дмитрий постепенно набирает форму, поэтому возможно его участие в одном из контрольных матчей уже в ходе текущего сбора.
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