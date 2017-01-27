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Филипп Коку: надеюсь, что Прёппер завершит сезон с нами

Главный трене ПСВ Филипп Коку подтвердил, что полузащитником команды Дави Прёппером интересуется петербургский "Зенит".

"Я рассчитываю, что Прёппер завершит сезон с нами. Дави имеет для нас большое значение. Но трансферное окно пока открыто", – цитирует Коку Eindhovens Dagblad
Теги: Коку ПСВ
Сегодня, 18:39
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№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: parus2nik
как-то ведущие клубы Европы особо не интересуются

Приятно, что на сайт заходят лично агенты футболистов.
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 18:52) #
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Болеет за:
«Краснодар»
..Понятно..ПСВ деньжата нужны..а вдруг Зенит раскрутить получится..Причём,Прёппером..
как-то ведущие клубы Европы особо не интересуются...
Регистрация: 31.10.2013
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