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Алешандре Пато может продолжить карьеру в Китае
Нападающий "Вильярреала" Алешандре Пато может перебраться в чемпионат Китая.
Клуб "Тяньцзинь" хочет заполучить 27-летнего бразильца. В связи с интересом китайцев экс-футболист "Милана" не примет участия в субботнем матче 20-го тура чемпионата Испании против "Гранады". В эти выходные представители "Тяньцзиня" встретятся с руководством "Вильярреала". Пато предложена зарплата в €6 млн в год, сообщает Marca
В текущем сезоне Пато провел за испанскую команду 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре голевых передачи.
"Газета.ру"
Клуб "Тяньцзинь" хочет заполучить 27-летнего бразильца. В связи с интересом китайцев экс-футболист "Милана" не примет участия в субботнем матче 20-го тура чемпионата Испании против "Гранады". В эти выходные представители "Тяньцзиня" встретятся с руководством "Вильярреала". Пато предложена зарплата в €6 млн в год, сообщает Marca
В текущем сезоне Пато провел за испанскую команду 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре голевых передачи.
"Газета.ру"
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