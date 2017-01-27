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Алешандре Пато может продолжить карьеру в Китае

Нападающий "Вильярреала" Алешандре Пато может перебраться в чемпионат Китая.

Клуб "Тяньцзинь" хочет заполучить 27-летнего бразильца. В связи с интересом китайцев экс-футболист "Милана" не примет участия в субботнем матче 20-го тура чемпионата Испании против "Гранады". В эти выходные представители "Тяньцзиня" встретятся с руководством "Вильярреала". Пато предложена зарплата в €6 млн в год, сообщает Marca

В текущем сезоне Пато провел за испанскую команду 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре голевых передачи.

"Газета.ру"
Теги: Пато Вильярреал
Сегодня, 19:21
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