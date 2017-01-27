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Из-за Китая расходы на трансферы в 2016 году достигли рекордных $4,8 млрд
Всплеск интереса к футболу в Китае, где игрокам предлагают огромные зарплаты, вывел расходы на трансферы в мире в 2016 году на рекордный уровень - $4,8 млрд, это на 14,3 % больше, чем в предыдущем, информирует пресс-служба ФИФА.
Согласно данным ФИФА, в минувшем году отмечено также рекордное число переходов футболистов - была заключена 14951 сделка - на одну тысячу больше по сравнению с 2015 годом. В минувшем году клубы суперлиги Китая взвинтили расходы на приобретение игроков - сразу на 168,2% до $451,3 млн, что вывело их на пятое место по этому показателю после Англии, Германии, Испании и Италии.
Согласно данным ФИФА, в минувшем году отмечено также рекордное число переходов футболистов - была заключена 14951 сделка - на одну тысячу больше по сравнению с 2015 годом. В минувшем году клубы суперлиги Китая взвинтили расходы на приобретение игроков - сразу на 168,2% до $451,3 млн, что вывело их на пятое место по этому показателю после Англии, Германии, Испании и Италии.
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