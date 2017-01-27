Арсен Венгер дисквалифицирован на четыре игры

Футбольная ассоциация Англии (FA) решила дисквалифицировать главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера на четыре игры за его поведение в ходе матча АПЛ с "Бернли", которая состоялась 22 января в Лондоне и завершилась победой "канониров" (2:1).Также французский специалист оштрафован на £25 тыс., информирует официальный сайт организации.В концовке матча с "Бернли" Венгер оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота "Арсенала" назначили пенальти, и был удален на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.