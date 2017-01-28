Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду

10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду Криштиану Роналду на днях сделал предложение испанской модели Джорджине Родригес. Rusfootball.info заглянул в инстаграм девушки лучшего футболиста мира.










Криштиану Роналду встречается с 21-летней моделью с декабря 2016 года. Девушке удалось поладить с матерью футболиста, что с трудом удавалось другим девушкам Криштиану, и она одобрила кандидатуру Джорджины. Свадьба назначена на лето 2018 года.

10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду


10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду


10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду


10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду


10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду


10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду


10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду


10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду


10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду


10 фото из инстаграма будущей супруги Роналду


Инстаграм Джорджины Родригес
Сегодня, 22:37
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Страшная какая то
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:40) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Заднеприводный жениться решил? Ему бы за муж...
Регистрация: 6.01.2006
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.