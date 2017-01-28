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Леандро да Силва пополнил состав "Стали"
Вторым новичком "Стали" в текущее зимнее межсезонье стал 31-летний бразильский полузащитник Леандро Да Силва, сообщает официальный сайт команды.
Футболист подписал контракт со «сталеварами» сроком на полтора года. Украинским поклонникам футбола Леандро Да Силва известен по выступлениям в киевском "Арсенале".
Футболист подписал контракт со «сталеварами» сроком на полтора года. Украинским поклонникам футбола Леандро Да Силва известен по выступлениям в киевском "Арсенале".
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