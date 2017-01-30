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Роберт Просинечки: если Шейдаев будет играть в Азербайджане, то будут говорить, что он лучший форвард в лиге

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки заявил, что полузащитник "Трабзонспора" Рамиль Шейдаев должен покинуть команду для того, чтобы получать игровую практику.

"Он должен играть. Ему нужна игровая практика. Для сборной это нужно. Он должен уйти из этого клуба и играть. Не знаю, отпустит ли его клуб или нет. Шейдайев имеет большой потенциал. Если он будет играть в Азербайджане, то вы будете говорить, что он лучший форвард в лиге. К сожалению, в Суперлиге не играет. Должен перейти в клуб, где будет играть. В сборной он показал себя хорошо. Также, Дмитрий Назаров и Эмин Махмудов играют не постоянно. Для нас это проблема", - цитирует специалиста Azerisport.
Теги: Шейдаев
Сегодня, 16:16
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Очередной вечно перспективный.В Зените прочили славу второго Кержакова,на деле ничего не показал,а в Турции даже на замены не пробивается.Только в чемпионате уровня Айзербаджана и играть,тут их тренер прав.Там наверное и Дядюн с Прудниковым голеадорами станут.


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Регистрация: 25.03.2015
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