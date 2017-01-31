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Роналдиньо: нынешней атаке "Барселоны" предпочитаю свою тройку с Месси и Это'О
Бывший полузащитник "Барселоны" Роналдиньо сравнил атаку каталонского клуба прошлого и настоящего. Роналдиньо, в частности, сравнил тройку в лице его самого, Самуэля Это'О и Месси с нынешним трио нападающих сине-гранатовых Месси – Неймар — Луис Суарес.
"Оба трио вошли в историю "Барселоны". И каждое трио в своё время играло очень достойно. Но я предпочитаю свою тройку, в которой были я, Месси и Это'О", - приводит слова Роналдиньо ESPN.
Относительно своего соотечественника Неймара Роналдиньо сказал: "Неймар на пути к тому, чтобы когда-нибудь стать одним из лучших игроков мира. Мы, бразильцы, надеемся на это, поскольку это наш лучший футболист. Я сам с уверенностью ставлю на это".
Чемпионат
"Оба трио вошли в историю "Барселоны". И каждое трио в своё время играло очень достойно. Но я предпочитаю свою тройку, в которой были я, Месси и Это'О", - приводит слова Роналдиньо ESPN.
Относительно своего соотечественника Неймара Роналдиньо сказал: "Неймар на пути к тому, чтобы когда-нибудь стать одним из лучших игроков мира. Мы, бразильцы, надеемся на это, поскольку это наш лучший футболист. Я сам с уверенностью ставлю на это".
Чемпионат
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