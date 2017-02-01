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Роман Зозуля: я не связан с неонацисткими организациями
Нападающий "Райо Вальекано" Роман Зозуля прокомментировал трансфер в мадридский клуб.
"Надеюсь помочь "Райо Вальекано" вернуться на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сумеем достичь выхода в примеру, которого так ждут все болельщики. Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины.
"Бетис" попросил убрать эту статью, что было сделано незамедлительно, а автор признал ошибку и извинился. Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются "Райо Вальекано". Я горд стать частью этого великого клуба", – написал Зозуля.
Ранее сообщалось, что ультрас "Райо Вальекано" против трансфера Зозули из-за его политических взглядов.
ФК "Райо Вальекано"
"Надеюсь помочь "Райо Вальекано" вернуться на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сумеем достичь выхода в примеру, которого так ждут все болельщики. Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины.
"Бетис" попросил убрать эту статью, что было сделано незамедлительно, а автор признал ошибку и извинился. Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются "Райо Вальекано". Я горд стать частью этого великого клуба", – написал Зозуля.
Ранее сообщалось, что ультрас "Райо Вальекано" против трансфера Зозули из-за его политических взглядов.
ФК "Райо Вальекано"
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