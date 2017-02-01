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Роман Зозуля: я не связан с неонацисткими организациями

Нападающий "Райо Вальекано" Роман Зозуля прокомментировал трансфер в мадридский клуб.

"Надеюсь помочь "Райо Вальекано" вернуться на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сумеем достичь выхода в примеру, которого так ждут все болельщики. Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины.

"Бетис" попросил убрать эту статью, что было сделано незамедлительно, а автор признал ошибку и извинился. Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются "Райо Вальекано". Я горд стать частью этого великого клуба", – написал Зозуля.

Ранее сообщалось, что ультрас "Райо Вальекано" против трансфера Зозули из-за его политических взглядов.

ФК "Райо Вальекано"
Теги: Зозуля
Сегодня, 16:18
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14
(5)
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:41) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Он защищает Украину? А кто на неё нападает то?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: Саня1589 (Сегодня, 17:27) #
  • +4
  •  (4)

По моему все так и должно быть. Простой журналист, не понимающий всей ситуации написал как есть, фашистская свастика, похожая на герб украины...
А потом началась проституция, которая все переиграла.
Регистрация: 27.01.2017
№12 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:00) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Райо Вальекано - великий клуб, Роман тебя жестоко наеобманули.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№11 Написал: manatee Москва (Сегодня, 16:56) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
интересно, они все не верят бога ?

Наоборот, все западные, как дебилы помешаны на вере!
Регистрация: 16.08.2010
№10 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 16:46) #
  • +13
  •  (13)

мразь бандеровская.
Регистрация: 21.11.2016
№9 Написал: Bodhi Sattva Saint P (Сегодня, 16:46) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Похоже, что он держит людей за дебилов. И именно в знак своей "несвязи" с неонацистами он ходит в футболках с символикой, которая ассоциируется с УПА, отмечает всякие ДР Бандеры-Шухевича и наделал себе соответствующих татуировок. И фоткается в компании упоротых из националистических батальонов - короче, делает всё, чтобы доказать свою непричастность к ним. Вопросов больше к нему нет.

Кстати, а причём тут "Бетис"?
Регистрация: 24.04.2015
№8 Написал: скальп (Сегодня, 16:43) #
  • +8
  •  (8)

Сосулю к стенке
Регистрация: 24.12.2016
№7 Написал: дин провинция (Сегодня, 16:41) #
  • +10
  •  (18)
Болеет за:
«Динамо» М
А при чем тут Тарас Шевченко? У него между прочим паспорт российский был(до сих пор в музее лежит) и он себя украинцем не считал,малороссом да,но не украинцем---ведь украинец это позорное прозвище,коммуняки-евреи когда революцию сделали,все с ног на голову поставили..Зозуля дебил - попугай,повторяет те слова,которые кучка маргиналов прикормленная америкосами и захватившая власть в малороссии вдолбила в головы безмозглым людям..


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№6 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 16:38) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ну да
ты их спонсируешь.
на прямое отношение конечно не тянет


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№5 Написал: safonas (Сегодня, 16:38) #
  • +15
  •  (15)

Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко... он приехал и читал стихи фашист поганый? придет время кровью умоетесь за гибель каждого мирного человека !


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:28) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
интересно, они все не верят бога ?


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:28) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
...Я лишь помогаю украинской армии.
Это враг, и относиться к нему нужно соответственно. От других "помощников" отличается только размером помощи...
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:25) #
  • +14
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Вы все, б.ляди, не причем. Придет время и ответят и те, кто подносил снаряды. Кровью умоетесь, скоты!


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 16:23) #
  • +21
  •  (21)

А АТО помогает член в пальто? Фото в компании убийц мирного населения - это конечно фотошоп ((( - ублюдок...
Регистрация: 28.12.2015
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