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Фанаты "Райо Вальекано" обвинили Романа Зозулю в нацистских взглядах, аренда была отменена

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля не перейдет в "Райо Вальекано", сообщает AS.

"Мы слышали новости, что у него проблемы с радикальными группами, мы переговорили с "Райо" и пришли к согласию, что для пользы игрока, который является нашим активом, лучше вернуться в Севилью", - сказал спортивный директор "Бетиса" Мигель Торречилья

Отметим, что теперь Зозуля не сможет играть до лета, так как уже дважды менял команду.

Ранее фанаты "Райо Вальекано" высказались против трансфера Зозули из-за его политических взглядов. На сегодняшней тренировке клуба они вывесили баннер с надписью "Вальекас – не место для нацистов".
Теги: Зозуля Бетис Райо Вальекано
Сегодня, 19:14
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(14)
№20 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:24) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Мразь бандеровская.Полякам его нужно отдать.
Регистрация: 9.08.2015
№19 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 20:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Допи**елся!
Регистрация: 8.08.2016
№18 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
В Лацио его))


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№17 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 20:13) #
  • +2
  •  (2)
online

anonymous,
я говорю о том,что ультрас райо-шавки,а это понятие более широкое,и включает в себя и лгбт,и прочее дерьмо)
Регистрация: 21.09.2008
№16 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 20:12) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
многим хохляцким футболистам аукнутся ещё и не раз их необдуманные действия и слова...
Регистрация: 9.01.2015
№15 Написал: anonymous (Сегодня, 20:07) #
  • 0
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Цитата: Урфин
не совсем так

Испанский футбольный клуб «Райо Вальекано» решил нанести многозначительные радужные полосы на свою выездную форму следующего игрового сезона, чем немало удивил не только своих фанатов, но и всю испанскую общественность.

Дело в том, что с тех пор, как сама по себе безобидная радуга превратилась в международный символ ЛГБТ-сообщества, она перестала быть и символом урожая и плодородия, и всех красок жизни, и даже величественной связи между небом и землей. Сегодня любое изображение этих разноцветных полос воспринимается исключительно в гей-ключе.
Регистрация: 8.01.2017
№14 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 20:06) #
  • +3
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online

причём тут типа молодцы,адекваты).надо просто немного знать расклад на европейской фанатской сцене,чтоб не приписывать мадридцам то,о чем они и не подозревают.
Цитата: anonymous
Райо клуб ЛГБТ сообщества,

не совсем так,скорее они леваки,анархисты или просто шавки).
а так,зозуля бы ещё в санкт-паули в аренду попросился).забавный район,забавная публика).
Регистрация: 21.09.2008
№13 Написал: Bodhi Sattva Saint P (Сегодня, 20:03) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: achill
Да ладно?! Не ожидал. Если так-то просто красавцы. Европа не безнадежна...

Не стоит преувеличивать - это скорее редкое исключение: вон в Севилье он никого не напрягает, к примеру.
Регистрация: 24.04.2015
№12 Написал: anonymous (Сегодня, 19:48) #
  • -2
  •  (2)

это ожидаемо, ведь Райо клуб ЛГБТ сообщества, ещё бы там Зозуля играл
Регистрация: 8.01.2017
№11 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 19:42) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Путин и до Райо Вальекано добрался.Везде рука Кремля.
Регистрация: 15.06.2016
№10 Написал: sunsun (Сегодня, 19:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Круто! Унизили, молодцы!
Регистрация: 26.07.2016
№9 Написал: art83 (Сегодня, 19:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Уважение к таким фанатам и почаще бы так.Давно пора и всей Европе осознать кто такие нынешние хохлы.
Регистрация: 17.09.2010
№8 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 19:32) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно?! Не ожидал. Если так-то просто красавцы. Европа не безнадежна...


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:31) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Есть еще шанс на спасение у Европы.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:31) #
  • +10
  •  (10)

Просто ссаными тряпками. Да по бандеровской унылой лошадиной морде! Да по ней!
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: procop (Сегодня, 19:26) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Просто испанцы адекваты.
Регистрация: 27.11.2016
№4 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 19:22) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№3 Написал: AlekseyN (Сегодня, 19:21) #
  • +5
  •  (5)

Да ну! Неужели!
Регистрация: 23.12.2016
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:21) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Браво, испанцы! sunglasses
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:21) #
  • +10
  •  (10)

. Поделом ублюдку...Молодцы испанцы!!! Езжай ублюдок на передовую, посмотри в глаза матерям, детей которых твои кореша убили....
Регистрация: 28.12.2015
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