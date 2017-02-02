Луис Энрике: у меня уже не осталось слов, чтобы описывать игру Месси

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике дал свой комментарий после первого матча 1/2 финала Кубка Испании с "Атлетико" (2:1).



"У нас был правильный настрой на этот матч. Мы понимали, насколько тяжело нам будет на первых минутах. "Атлетико" создавал серьезное давление, мои подопечные справились. Нам удалось добиться отличного результата.



Месси? Именно в таких больших и особенных матчах он показывает себя во всей красе. У меня уже не осталось слов, чтобы описывать его игру", - заявил Энрике.