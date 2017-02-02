Роналдиньо стал послом "Барселоны"

Бывший футболист "Барселоны" Роналдиньо вернется в клуб в качестве посла.36-летний бразилец будет представлять "Барселону" на различных мероприятиях в ближайшие годы, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.Роналдиньо также станет частью проекта "Легенды", в рамках которого бывшие футболисты "Барселоны" будут участвовать в матчах по всему миру.Договор будет заключен 3 февраля на стадионе "Камп Ноу".