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Президент Ла Лиги: по инциденту с Зозулей может быть открыто уголовное дело

Президент профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с Романом Зозулей, который после срыва аренды в "Райо Вальекано" может остаться без игровой практики до конца сезона.

"Я переговорил с президентами "Райо Вальекано" и "Бетиса", у нас также будет встреча с игроком. Позиция Примеры состоит в том, что если эта встреча подтвердит, что было принуждение, была угроза правам и нарушено фундаментальное право на работу, то мы возбудим уголовное дело.

Это неприемлемо, что у нас есть такая проблема в 2017 году. Не может быть, чтобы кого-то ограничивали в его фундаментальных правах. Если сегодня мы увидим признаки принуждения покинуть "Райо Вальекано", мы без колебаний пойдем в суд. Нельзя каталогизировать идеологию каждого", — приводит слова Тебаса "Газета.ру" со ссылкой на AS.
Теги: Зозуля Бетис Райо Вальекано
Вчера, 23:00
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(7)
№10 Написал: procop (Сегодня, 00:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да не пишите уже про это г...но
Регистрация: 27.11.2016
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:03) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Уже наверное хохлы Меркель подключили.
Регистрация: 20.03.2014
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 23:35) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
...Нельзя каталогизировать идеологию каждого
Преступную идеологию, осужденную Нюрнбергским судом можно...что у Зазули, Тимощука и прочих это грязно-кровавое пятно навсегда, неотмоются твари...
Регистрация: 15.12.2013
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Вчера, 23:33) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Гейропа, хулио...
Регистрация: 19.03.2010
№6 Написал: Allsanya г.Череповец (Вчера, 23:28) #
  • +5
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Сосуля получил по заслугам!!
Регистрация: 17.12.2015
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:27) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Много чести - обсуждать это говно.
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:27) #
  • +3
  •  (7)
online

Судя по "минусам", салоеды КАКляндии и либерасты зашли на сайт.
И тем, и другим здесь всегда "рады".
Как это там у свидомых: "Дякую, аж пидскакую до горы сракою"? laughing
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:17) #
  • +8
  •  (10)

Когда этот игрок спонсировал убийц почему уголовное дело в справедливой Испании не возбуждали?


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Вчера, 23:05) #
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  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
защита прав нациста это теперь превыше всего для Европейского суда?
Регистрация: 10.07.2009
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:04) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Даже не надо было ванговать... Тьфу6ля.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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