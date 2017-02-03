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Виктор Коваленко вернулся в общую группу "Шахтера"

Утром "Шахтёр" провел репетицию вечернего поединка против "Ольборга" в рамках турнира Atlantic Cup: команда сыграла двусторонку на все поле, после чего отдельно поработала над стандартными положениями и выходом из обороны.

К занятиям в общей группе вернулся Виктор Коваленко.

ФК "Шахтер"
Теги: Шахтер
Сегодня, 18:48
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