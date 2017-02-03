Виктор Коваленко вернулся в общую группу "Шахтера"

Утром "Шахтёр" провел репетицию вечернего поединка против "Ольборга" в рамках турнира Atlantic Cup: команда сыграла двусторонку на все поле, после чего отдельно поработала над стандартными положениями и выходом из обороны.К занятиям в общей группе вернулся Виктор Коваленко.