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Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (20)
Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (20)
Виктор Коваленко вернулся в общую группу "Шахтера"
Утром "Шахтёр" провел репетицию вечернего поединка против "Ольборга" в рамках турнира Atlantic Cup: команда сыграла двусторонку на все поле, после чего отдельно поработала над стандартными положениями и выходом из обороны.
К занятиям в общей группе вернулся Виктор Коваленко.
ФК "Шахтер"
К занятиям в общей группе вернулся Виктор Коваленко.
ФК "Шахтер"
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